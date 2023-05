Berlusconi in video alla convention di Fi. Tra “Bentornato presidente!” e standing ovation

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Sedici volte sono scoppiati gli applausi in venti minuti di video: così la convention di Forza Italia ha accolto il ritorno di Silvio Berlusconi alla politica dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele, dove ha girato il video che ha chiuso la kermesse. La platea ha ascoltato il discorso quasi in silenzio quasi religioso ma sono comunque tanti gli applausi che sono scattati, in particolare quando Berlusconi ha parlato della sua discesa in campo, della lotta ai comunisti e alla sinistra, del futuro del partito e del fatto che è un pilastro essenziale del governo, sul contrasto alla Cina. Al termine della kermesse tutti i ministri e i vertici di Forza Italia sono saliti sul palco. "Questo evento- ha detto Tajani - ha ridato l'orgoglio di essere di Forza Italia di cui Berlusconi è il leader".

BERLUSCONI, NESSUNO CI BATTE, SAREMO I SANTI DELLE LIBERTÀ

"Forza Italia è per noi come una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani. Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere. Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del '94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà". Così Silvio Berlusconi chiude il suo video alla convention di FI.

BERLUSCONI, VOGLIAMO AUMENTARE LE PENSIONI E RIDURRE LE TASSE

"Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti quelli di 20 anni fa. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40% mentre ora è al 44%". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano. "Vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro Paese - ha aggiunto -. Ed ora dobbiamo anche trovare urgentemente una risposta al problema della siccità per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all'asciutto, come purtroppo oggi avviene in alcune nostre città. Abbiamo già cominciato a realizzare questi obbiettivi, il governo in pochi mesi ha portato a casa risultati importanti, dei quali siamo molto orgogliosi".