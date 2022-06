Bimbo cade dal balcone nel modenese: arrestata la babysitter

L’accusa è di tentato omicidio per Monica Santi, la babysitter 32enne che ieri mattina, attorno alle 10, avrebbe fatto cadere dal secondo piano, a circa 4 metri dal suolo, il piccolo di 13 mesi che le era stato affidato a Soliera, nel modenese. La donna si trova ora nel carcere Sant’Anna di Modena, in attesa dell’udienza di convalida. In un primo interrogatorio, ha detto di non ricordare nulla. Intanto il piccolo è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.





I FATTI

Sarebbero stati i vicini di casa a rendersi conto che qualcosa non andava. A terra, sul selciato, c’era il figlio della giovane coppia della casa accanto. È subito scattato l’allarme, che ha portato i sanitari sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Con loro anche i carabinieri, che hanno provato a ricostruire la vicenda. In casa, al momento della caduta, c’erano la donna delle pulizie e la babysitter che, come spiega il suo avvocato, “lavorava in quella casa da gennaio, occupandosi del bambino per otto ore al giorno”. Sarebbe stata proprio la colf a fornire elementi utili. La tata, trentadue anni, originaria di Carpi, incensurata, laureata in Economia e Commercio, che secondo la nonna del piccolo non avrebbe mai dato segni di squilibrio, è stata portata in caserma a Soliera. Interrogata, non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni. "La mia assistita si trova in stato confusionale, non si rende conto di quello che è successo. È stato impossibile fornire una ricostruzione fattuale di quanto è successo", ha spiegato ancora l’avvocato. Molti i punti ancora da chiarire, primo tra tutti l’eventuale movente.





LE CONDIZIONI DEL PICCOLO

Il bimbo intanto è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato ieri, in eliambulanza, in condizioni critiche. Avrebbe riportato un trauma toracico e delle fratture. La prognosi è riservata, anche se le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero stabili.