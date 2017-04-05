Biotestamento, la Camera riprende l'esame del testo

05 aprile 2017, ore 11:33
agg. 04 maggio 2022, ore 16:29
Restano da votare circa 200 emendamenti
La Camera riprende i lavori al ddl sul biotestamento. Restano da votare circa 200 emendamenti, e su alcuni è stato richiesto il voto segreto. L'esame oggi proseguirà fino alle 19, quando verrà sospeso per consentire l'avvio della discussione generale sul dl voucher.
