Bocciato due volte, negato l'ingresso a scuola ad un 13enne

E' successo in provincia di Chieti, il legale ha presentato denuncia e ha chiesto l'ispezione

Negato l'ingresso a scuola a un ragazzo di 13 anni perché bocciato due volte in prima media, senza che l'istituto scolastico provvedesse a comunicare formalmente la mancata ammissione del ragazzo: la famiglia avrebbe ricevuto solo una telefonata mercoledì scorso, poco dopo un provvedimento adottato dal consiglio di classe e alla vigilia dell'apertura ufficiale della scuola. La vicenda è accaduta in provincia di Chieti. La madre del ragazzo si è rivolta ad un legale per tutelare i diritti del figlio. "A prescindere dalla normativa cui fa riferimento la scuola - ha sottolineato l'avvocato Pietro Cotellessa - la decisione viene contestata in ogni modo in quanto non applicabile in una scuola media e a un ragazzo in obbligo scolastico. L'alunno è stato impossibilitato a frequentare le lezioni, sia nell'istituto di riferimento che in altro, stante la mancata comunicazione della non ammissione in tempi utili per potersi iscrivere altrove. Non da ultimo il ragazzo in questi anni ha assistito alla separazione dei genitori, dai toni accesi e che ha creato non pochi disagi familiari e sociali". Il dirigente scolastico ha confermato la decisione presa sulla base del testo unico della scuola e ha precisato che lo studente può iscriversi in altra scuola. Il legale ha inoltrato una denuncia su quanto accaduto al Miur e all'Ufficio scolastico regionale Abruzzo, sollecitando una ispezione. Inoltre ha presentato una richiesta di accesso agli atti perché ad oggi nessuna comunicazione formale è stata inviata alla famiglia.

