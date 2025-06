Boeing, possibili rischi dovuti a parti difettose su ali 737

Boeing ha sottolineato che sta cooperando con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per la soluzione del problema

Il produttore americano di aerei Boeing ha confermato possibili rischi dovuti a parti difettose degli aerei 737 che coinvolgono i modelli MAX e NG. Le parti difettose potrebbero risultare in "una potenziale non conformità", ha spiegato Boeing, sottolineando che un lotto delle ali prodotte da un fornitore è stato prodotto impropriamente. Almeno 21 737 NGs e 20 737 MAX sono stati identificati come i velivoli più probabili di avere le parti difettose. Boeing ha sottolineato che sta cooperando con la Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti per la soluzione del problema. L'azienda ha suggerito che i controlli siano condotti su 112 modelli aggiuntivi NG e 159 MAX, sottolineando la necessità di lavori di sostituzione, se necessario. Un bollettino di servizio, invece, sarà destinato alle compagnie per i 737 Max per effettuare le ispezioni prima che la flotta ritorni in servizio, ha sottolineato Boeing. I velivoli di Boeing 737 MAX sono stati messi a terra da marzo di quest'anno dopo che due degli aerei si sono schiantati in due incidenti mortali dove sono morte 346 persone in Etiopia e Indonesia in quasi sei mesi.

