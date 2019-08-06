Bologna, al via sgombero centro sociale Xm24

Il ministro Salvini esulta: "Molto bene, la musica è cambiata"

Scaduto il 25 luglio scorso il termine fissato dal Comune per liberare gli spazi dell'ex mercato, questa mattina all'alba le ruspe sono arrivate al 24 di via Fioravanti, a Bologna, per il più volte annunciato sgombero di Xm24, il centro sociale occupato abusivamente da tre anni. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, un presidio di manifestanti e attivisti, alcuni dei quali saliti sul tetto. Su Facebook lanciato l'invito a raggiungerli: "Tutte e tutti i solidali sono invitati a venire in supporto di Xm24. Portate la vostra fantasia e creatività contro il nulla che avanza!". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato lo sgombero sulla sua pagina Facebook: "Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche ruspe".

