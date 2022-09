Bones and all, è online il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino in uscita a novembre

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

Dopo il clamore e il successo che ha ottenuto alla 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, il nuovo film di Luca Guadagnino Bones and All, si prepara al debutto nelle sale cinematografiche che avverrà il prossimo 23 novembre. Sul canale Youtube della casa di produzione MGM è stato diffuso poche ore fa il nuovo trailer della pellicola con Timothée Chalamet e Taylor Russell.





BONES AND ALL, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola tratta dal romanzo “Fino all’osso” di Camille De Angelis, racconta la travolgente storia d’amore tra Maren, una ragazza che sopravvive ai margini della società, e Lee, un vagabondo profondo e sentimentale. Un amore a prima vista che li porterà ad intraprendere un’odissea lunga mille miglia attraverso le strade secondarie, i passaggi segreti e le botole dell’America degli anni 80 di Ronald Reagan. Ma nonostante tutti gli sforzi per vivere con serenità e spensieratezza, non possono fare a meno di rimanere imprigionati ad un terrificante passato che determinerà se la loro storia d’amore potrà sopravvivere alla loro diversità.





LE PRIME IMMAGINI DEL TRAILER

Eros e thanatos si scontrano nelle immagini precarie e quasi estemporanee del nuovo trailer di Bones and all di Luca Guadagnino. Si respira l’atmosfera della classica storia on the road caratterizzata dallo stile quasi documentaristico che però si fonde anche con immagini poetiche e a tratti oniriche. A giudicare da alcuni fotogrammi, il film non risparmierà anche momenti crudi e a tratti orrorifici che faranno da contraltare alla storia d’amore dei protagonisti. Infatti sappiamo che uno dei temi principali che la storia racconta è quello del cannibalismo.



BONES AND ALL, IL CAST DEL FILM

Oltre ad avere come protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell, la vincitrice del premio Mastroianni come miglior attrice esordiente a Venezia 79, il cast di “Bones and All” include anche Michael Stuhlbarg, Mark Rylance, Jessica Harper, David Gordon Green, Jake Horowitz, Francesca Scorsese, Anna Cobb e Johanna McGinley. La maggior parte degli attori del film ha già collaborato in passato con il regista Luca Guadagnino: Timothée Chalamet e Michael Stuhlbarg in Chiamami col tuo nome (2017), Jessica Harper in Suspiria (2018) e Francesca Scorsese in We Are Who We Are (2020).