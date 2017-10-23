Bonucci, due giornate di squalifica: salterà la Juve

23 ottobre 2017, ore 17:49
La sanzione è arrivata da parte del giudice sportivo Mastrandrea
A Leonardo Bonucci, espulso domenica per aver dato una gomitata al genoano Aleandro Rosi, sono state inflitte 2 giornate di squalifica per "condotta gravemente antisportiva" da parte del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.
