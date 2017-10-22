Bonucci-Milan, storia di un amore mai nato 

22 ottobre 2017, ore 18:49

Siamo di fronte a un trasferimento che non ha dato i frutti sperati

Sul Web circola questa battuta: la Juve presenterà ricorso contro la squalifica di Bonucci; sabato prossimo a San Siro il Milan affronterà i bianconeri e Bonucci - espulso per una gomitata al genoano Rosi - salterà il confronto diretto con il suo passato (mercoledì c'è il turno infrasettimanale ma le giornate di stop probabilmente saranno due). Considerato il basso rendimento di Bonucci in rossonero, la sua assenza rischia in effetti di nuocere soprattutto alla Juve. Scherzi a parte, non saremo così superficiali da considerare Bonucci l'unico responsabile delle difficoltà (difensive e non) del Milan. Ma certo siamo di fronte a un trasferimento che non ha dato i frutti sperati. E farsi espellere per una gomitata a un avversario nella fase iniziale di una partita delicatissima per il Milan è un atto irresponsabile. Altro che capitano... 

Paolo Pacchioni

