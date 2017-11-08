Boom! Vincita record di 305.000 euro

Vincita record di 305.000 euro ieri, 7 novembre, a Boom!, il game show in onda tutte le sere, alle 20:20, sul canale NOVE condotto da Max Giusti. La squadra dei Lautun è riuscita infatti a rispondere a tutte le 15 domande delle 15 bombe che compongono la bomba d’oro, del terzo e ultimo round del gioco, e ha conquistato il jackpot in palio di 305.000 euro. Si tratta della vincita più alta in questa nuova stagione del game show e della seconda vincita più alta di sempre nella storia del programma.

I “Lautun” sono Silvia e Pietro, fratelli, Benedetta, la loro mamma, e Chiara, loro zia e sorella della mamma. Lautun, infatti, nell’antica lingua etrusca significa famiglia e i quattro componenti della squadra campione sono originari di Orvieto. Silvia, la caposquadra, ha 28 anni, è laureata in Matematica e lavora a Roma per un istituto del CNR. Suo fratello Pietro ha 25 anni, è laureato in matematica anche lui e si è da poco trasferito a Vienna per un Dottorato. La mamma, Benedetta, ora che è casalinga si dedica alle sue passioni, tra cui la lettura, passione che ha in comune con i figli. Zia Chiara, invece, è l’artista della famiglia: gestisce un’enoteca, ma, da circa 20 anni, si esibisce durante alcune serate e alcuni eventi come cantante jazz.