Botte e bruciature di sigarette, un bimbo di 4 anni di Agrigento tolto alla famiglia, indagata la madre

A dare il via alle indagini erano state, un anno fa circa le segnalazioni dei medici e degli infermieri dell'ospedale di Catania, Garibaldi Nesima delle gravi condizioni in cui si trovava il piccolo di soli 4 anni, ricoverato per traumi e ustioni. Da lì la Squadra Mobile della Questura di Agrigento, coordinata dalla Procura distrettuale, ha fatto luce su una drammatica vicenda che per il bimbo è, per fortuna terminata da tempo, dal momento che si è ripreso e che è stato affidato a una struttura specializzata su disposizione del Tribunale per i minorenni della Città dei Templi.

Botte e bruciature di sigarette

Le indagini della squadra mobile, diretta da Giovanni Minardi, sono state supportate da attività tecniche di intercettazione ambientali e telefoniche e, secondo l'accusa, hanno "permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza" nei confronti dei due indagati che avrebbero picchiato il piccolo in diverse occasioni con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai genitali. Il bambino, inoltre, presentava "ustioni presumibilmente prodotte da sigarette", quando è giunto in ospedale a Catania per essere sottoposto alle cure dei medici .