Box office 9–12 aprile 2026: Super Mario Galaxy domina ancora

13 aprile 2026, ore 09:00
Per quanto riguarda il cinema italiano, il miglior risultato del weekend è firmato da Pif, che con “...Che Dio perdona a tutti”
Il secondo fine settimana di aprile 2026 (9–12 aprile) conferma gli equilibri già emersi nelle settimane precedenti: “Super Mario Galaxy – Il film” continua a dominare incontrastato il box office mondiale, mentre “Project Hail Mary” non accenna a fermarsi e si consolida come la vera sorpresa di questo inizio d’anno.
Sul fronte italiano, è Pif a guidare la pattuglia dei titoli nazionali, portando il proprio film oltre la soglia simbolica del milione di euro.
INCASSI CINEMA, LA POTENZA DI SUPER MARIO
Negli Stati Uniti e nel mondo, “Super Mario Galaxy – Il film” resta il punto di riferimento assoluto: nel suo secondo weekend incassa 69 milioni di dollari, con un calo del 47,6%.
Si tratta di una tenuta molto solida per un blockbuster di queste dimensioni, anche se leggermente inferiore rispetto al comportamento del primo capitolo della saga. Il totale domestico raggiunge così i 308,1 milioni di dollari, mentre quello globale tocca i 629 milioni, rendendolo già il maggiore incasso dell’anno.
Anche in Italia il film continua a macinare risultati importanti, arrivando a sfiorare gli 11 milioni di euro complessivi.
La sua corsa lo porterà con ogni probabilità a superare agilmente il miliardo di dollari globali, diventando il primo titolo del 2026 a raggiungere questo traguardo
INCASSI CINEMA, NON SI ARRENDE RYAN GOSLING
Ottima performance anche per “Project Hail Mary”, che negli Stati Uniti incassa 24,5 milioni di dollari nel suo quarto weekend, con un calo contenuto al -22,5%.
Una tenuta eccezionale che permette al film di salire a 256,6 milioni domestici e di superare i 500 milioni globali, confermandosi come un successo strategico per Amazon MGM Studios. In Italia il film con Ryan Gosling scende al quarto posto, ma mantiene un ottimo andamento complessivo, superando i 4 milioni di euro.
PIF SUPERA IL MILIONE
Per quanto riguarda il cinema italiano, il miglior risultato del weekend è firmato da Pif, che con “...Che Dio perdona a tutti” si piazza al terzo posto e supera il milione di euro complessivo.
Subito dietro troviamo Francesco Mandelli con “Cena di classe”, commedia generazionale rivolta ai Millennials: nel suo terzo fine settimana incassa 259.644 euro. Il totale dal debutto del 26 marzo sale così a 1.680.885 euro, confermando una buona tenuta nel circuito nazionale.