Brasile, nasce allo zoo un raro esemplare di pappagallo blu

Redazione Web

09 luglio 2019, ore 19:00

Si tratta di una specie a rischio di estinzione, resa celebre dal film Rio

Grande entusiasmo allo zoo di Curitiba, in Brasile, per la nascita di una specie di volatile particolarmente rara: si tratta di una ara di Spix, il bellissimo pappagallo blu diventato protagonista del film d'animazione Rio. Secondo il Comune di Curitiba, questo è il quarto esemplare che nasce sul posto, rende noto il sito di notizie G1. L'ara di Spix, una specie che vive nelle regioni del Pantanal e dell'Amazzonia, è considerata a rischio di estinzione in natura.                              

                                                          

