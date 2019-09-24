Brexit, Corte Suprema dichiara illegale stop Parlamento

Brexit, Corte Suprema dichiara illegale stop Parlamento

Brexit, Corte Suprema dichiara illegale stop Parlamento

Redazione Web

24 settembre 2019, ore 11:43

Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici

Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation) del Parlamento voluta dal primo ministro Tory fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo i gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici.

boris johnson
brexit
illegale
parlamento

