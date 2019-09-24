Brexit, Corte Suprema dichiara illegale stop Parlamento

Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici

Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation) del Parlamento voluta dal primo ministro Tory fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo i gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici.

Argomenti

boris johnson brexit illegale parlamento

