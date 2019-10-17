Brexit, leader unionisti irlandesi bocciano ipotesi di accordo

Redazione Web

17 ottobre 2019, ore 10:00

L’uscita del Regno Unito dalla Ue sembrava vicina a una soluzione, ma il partito Dup si è detto contrario

La leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, nazionalisti protestanti nordirlandesi), Arlene Foster, ed il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all'ipotesi di accordo sulla Brexit. All’ultima proposta stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. Senza il sostegno del Dup difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Foster e Dodds hanno detto in un tweet che continueranno a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo "ragionevole". Foster e Dodds su twitter hanno spiegato di non poter appoggiare, allo stato attuale, ciò che viene suggerito riguardo alle questioni doganali e ai confini irlandesi. Inoltre manca chiarezza sull'Iva, hanno scritto i leader unionisti. "Continueremo a lavorare con il governo per cercare di arrivare ad un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del Nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito", hanno concluso Foster e Dodds nel loro messaggio.​

Argomenti

accordo
bocciato
brexit
unionisti

