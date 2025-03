"Bring the noise", vip della musica a caccia di canzoni

Alvin conduce il nuovo game show musicale di Italia Uno in prima serata ogni mercoledì

Al via da domani sera su Italia Uno in prima serata il nuovo game show musicale "Bring the noise" condotto da Alvin. Il conduttore dovrà tenere a bada concorrenti vip di due squadre avversarie. Alcune anticipazioni? Nella prima puntata Jake La Furia sarà impegnato in una sfida dove immergendo il volto in una vasca di acqua non solo dovrà cercare di cantare ma dovrà far indovinare la canzone ai compagni di squadra. Ci sarà anche Fabio Rovazzi che farà alcune parodie.

"I concorrenti che giocheranno nel primo appuntamento(cambiano di puntata in puntata) saranno oltre al rapper LaFuria e a Pucci, anche Paola Barale, Francesco Facchinetti,Mercedes Henger e Francesco Cicchella. In ogni puntata -spiega Alvin - due squadre composte da quattro personaggi famosi(cantanti, attori, comici, protagonisti della tv e del mondo delweb), si sfideranno in una serie di prove bizzarre a sfondomusicale".



In studio presente una live band i Kutso, cheaccompagnerà i vip e Alvin durante la gara e un corpo di balloche coinvolgerà, tra un gioco e l'altro, le squadre con le performance.

