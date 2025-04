Bruce Springsteen, il 14 giugno esce Western Stars, il nuovo album

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente "High Hopes", domani sarà disponibile il primo singolo con relativo video, "Hello Sunshine"

Dopo aver lasciato indizi sui suoi profili ufficiali per tutta la settimana, Bruce Springsteen ha finalmente annunciato l'uscita del suo nuovo album, "Western Stars", il 14 giugno. "Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni soliste con canzoni ispirate ai personaggi e agli arrangiamenti orchestrali cinematografici", ha detto Springsteen, "è un gioiello di disco". Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa, "le 13 tracce di Western Stars comprendono una vasta gamma di temi americani, di autostrade e spazi deserti, di isolamento e comunità". Come i suoi due progetti discografici precedenti, Ron Aniello ha prodotto l'album suonando anche il basso, la tastiera e ad altri strumenti. Inoltre, nel disco, mixato da Tom Elmhirst, suonano più di 20 altri musicisti, tra cui Jon Brion, David Sancious, Charlie Giordano e Soozie Tyrell. "Western Stars" arriva a distanza di cinque anni dall'ultimo "High Hopes". "Il disco sarà influenzato dalla musica pop del sud della California degli anni Settanta", ha detto il Boss a Variety a dicembre. Questa notte a mezzanotte, ora americana, e alle 6.00, ora italiana, uscirà il primo singolo con relativo video, "Hello Sunshine".

