Brunetta, Super Green pass probabilmente a dicembre. Iss, cala efficacia vaccini dopo sei mesi

Renato Brunetta vede vicino il Super Green pass, forse già a dicembre. Il ministro della pubblica amministrazione ha parlato della strada che sta maturando nel governo. “Senza drammatizzare, ma dobbiamo essere pronti. Possiamo premiare i vaccinati e lasciar subire i vincoli e le restrizioni previsti dal cromatismo a chi non è vaccinato. La grande maggioranza degli italiani - conclude Brunetta - è d'accordo con questa visione". Tema ancora nel campo del dibattito per il ministro degli esteri Luigi Di Maio che invece rilancia “Accelerare la terza dose per poter affrontare la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo con più serenità”. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa però al momento non c’è sul tavolo la modifica dei criteri per il green pass. La prossima settimana si tratterà di prendere decisioni sulla validità a 9 mesi e sull’obbligo della terza dose per le categorie per cui è già in vigore oggi l'obbligo vaccinale. Con un Italia che resta ancora da lunedì prossimo in zona bianca, i nostri numeri non sono quelli registrati in altri Paesi europei, continuano gli appelli alla campagna vaccinale e alla terza dose. Il Report esteso di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità certifica oggi che la protezione determinata dal vaccino anti-Covid per i vaccinati da più di 6 mesi cala dal 95% all'82%. Contro il lockdown che scatterà da lunedì a Vienna i manifestanti sono tornati in piazza. Proteste a Rotterdam ieri, 7 feriti tra i manifestanti e almeno 20 persone arrestate nella notte definita dal sindaco della città "un'orgia di violenza".

BRUNETTA, SUPER GREEN PASS MOLTO PROBABILMENTE A DICEMBRE

ISS,CALA DA 95% A 82% PROTEZIONE VACCINATI DA OLTRE 6 MESI

TRIESTE, IMPRENDITORE NO VAX TENTA DI CURARSI DA SOLO, MUORE IN CASA

