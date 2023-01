Bruno Barbieri su RTL 102.5: “Jeremy Chan dà una spolverata di creatività e di grande entusiasmo. Stasera a MasterChef una prova difficile"

Bruno Barbieri si è collegato in diretta con RTL 102.5 - media partner di MasterChef Italia - per qualche anticipazione sulla nuova puntata in onda stasera, dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ospite dello show sarà Jeremy Chan. Il giovane chef, definito “uno dei più eccitanti al mondo”, sarà chiamato a giudicare la prova dei cinque sensi, tema centrale della puntata di stasera. «Jeremy Chan è un ragazzo giovane con una grandissima mano. Amiamo quando arriva a MasterChef perché dà una spolverata di creatività e di grande entusiasmo. È un bravissimo chef», afferma Bruno Barbieri ai microfoni di RTL 102.5. «Nella puntata di stasera iniziamo con la Black Mistery Box, quindi andremo direttamente al Pressure Test. Sarà una gara a rischio», commenta Barbieri. «Jeremy Chan fa una cucina con quei profumi dell’Africa, un po’ speziati, e già lì c’è una difficoltà perché bisogna saperli dosare e mischiare in modo eccelso. Poi, devi dargli il sapore giusto e che non copra gli altri. Insomma, è uno stile pericoloso e chi sbaglia va a casa. È una prova difficilissima» conclude.