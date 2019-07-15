Budapest, al via i mondiali di scherma in vista di Tokyo 2020

Budapest, al via i mondiali di scherma in vista di Tokyo 2020

Budapest, al via i mondiali di scherma in vista di Tokyo 2020

Redazione Web

15 luglio 2019, ore 10:00

Le prime tre giornate saranno dedicate alle qualificazioni

Saranno le sciabolatrici Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola le prime dei venticinque componenti della spedizione azzurra a salire in pedana a Budapest nei Mondiali di Scherma, al via oggi per nove intensi giorni di gara. Il Syma Center della capitale ospiterà nei primi tre giorni le fasi preliminari, che determineranno il quadro dei sessantaquattro atleti, per ciascuna specialità, che, dalla quarta alla sesta giornata, andranno a contendersi il titolo iridato individuale. Da domenica 21 si svolgeranno le gare a squadre. Fiamingo, Santuccio e l'esordiente Isola proveranno a staccare il pass per il tabellone principale, dove ad attenderle vi è Mara Navarria, campionessa uscente e numero uno del ranking di Coppa del Mondo. La seconda gara prevista dal programma della prima giornata è quella di sciabola maschile, dove però l'Italia ha tutti e quattro i protagonisti Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli già ammessi di diritto al main draw in quanto stazionano nei primi sedici posti della classifica mondiale di specialità. Martedì sarà invece la volta delle fasi di qualificazione delle gare di fioretto femminile, dove l'Italia non avrà atlete coinvolte in quanto tutte e quattro le azzurre sono già teste di serie del tabellone principale, e di spada maschile dove invece a dover affrontare la fase preliminare ci saranno Enrico Garozzo e Marco Fichera, chiamati a raggiungere nel main draw Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli. Da giovedi poi si inizierà ad assegnare le medaglie, e anche preziosi punti per la definizione delle classifiche internazionali che andranno a determinare, il prossimo 31 marzo, i pass per i Giochi di Tokyo2020.

Argomenti

Budapest
Mondiali
Scherma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 in diretta dall’Arena di Verona, lunedì 1° settembre alle 21.00

    Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 in diretta dall’Arena di Verona, lunedì 1° settembre alle 21.00

  • RTL 102.5: nuova frequenza satellitare, come risintonizzare

    RTL 102.5: nuova frequenza satellitare, come risintonizzare

  • Bassano del Grappa, ragazzo accoltella prof per strada. L'uomo si era rifiutato di offrirgli una sigaretta

    Bassano del Grappa, ragazzo accoltella prof per strada. L'uomo si era rifiutato di offrirgli una sigaretta

  • Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

    Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

  • In arrivo a settembre il bonus elettrodomestici , sconto di massimo 200 euro in prresenza di determinati requisiti

    In arrivo a settembre il bonus elettrodomestici , sconto di massimo 200 euro in prresenza di determinati requisiti

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

  • Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

    Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

  • Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

    Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

  • Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

    Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

Federica Pellegrini risponde agli attacchi social dei tifosi di Sinner: "Io sono coerente, voi state molto male"

Federica Pellegrini risponde agli attacchi social dei tifosi di Sinner: "Io sono coerente, voi state molto male"

I supporter del tennista numero 1 al mondo ce l'hanno con la Divina per una recente intervista

Il punto su Inter, Milan e Juventus, tra nuove sfide e intrecci di mercato

Il punto su Inter, Milan e Juventus, tra nuove sfide e intrecci di mercato

L'Inter si raduna in vista della nuova stagione dopo la delusione Champions, il Milan già al lavoro oggi affronta in amichevole il Liverpool, infine la Juventus alle prese con alcuni dissidi interni e il mercato estivo

Calciomercato, ecco come si stanno muovendo le squadre di Serie A

Calciomercato, ecco come si stanno muovendo le squadre di Serie A

I club italiani cercano rinforzi in vista della prossima stagione e, con le squadre già in ritiro, i direttori sportivi sono costretti agli straordinari per accontentare i loro allenatori