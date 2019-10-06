Budapest, Fabio Rovazzi e Will Smith insieme in albergo

Fabio Rovazzi ha postato un video su YouTube in cui si trova in una stanza d'albergo di Budapest insieme a Will Smith. L'artista italiano si trovava nella capitale ungherese perché invitato alla premiere di Gemini Man, film diretto da Ang Lee in uscita nelle sale italiane il dieci ottobre prossimo e che ha come protagonista proprio il noto attore americano. La star del web si è quindi incidentalmente trovata "in una situazione paradossale che lo ha visto costretto a condividere per una notte una stanza d'albergo con l'attore hollywoodiano per un errore di prenotazione", dichiara la sua agenzia. Rovazzi ha pubblicato su Instagram un post richiamando il video su YouTube.