Buffon dice addio al Paris Saint-Germain, preparo nuove sfide

Le strade di Gianluigi Buffon e il Psg si separano dopo un anno. Il contratto dell'ex portiere di Juve e nazionale, che scade il 30 giugno, non sarà rinnovato. L'annuncio è arrivato sul sito del Psg. La società ha proposto "un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare - scrive il portiere sui social - spinto dal desiderio di preparami a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". "Dodici mesi fa - scrive ancora Buffon - sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall'incredibile calore dei tifosi, mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore. Riparto più ricco e soddisfatto di un'esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente. Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall'Italia". Il portiere ringrazia "il presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia". Con la maglia del Psg Buffon ha disputato 25 partite in questa stagione, vincendo il titolo della Ligue 1.