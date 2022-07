Buon compleanno Tom Cruise! 60 anni e non sentirli

I dati che abbiamo a disposizione sono quelli del precedente week end. Il film di Cruise occupava, lunedì scorso, il terzo posto della top ten con 384.564 euro . Dopo un mese di sfruttamento in sala il film sequel di Top Gun ha oltrepassato i 10 milioni, precisamente 10.151.956: nei prossimi giorni supererà The Batman e diventerà il terzo incasso della stagione dopo Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. E a livello mondiale è già arrivato al miliardo di incasso.

Gli occhi verdi che non hanno perso di intensità, il sorriso e il fisico strepitoso li abbiamo ritrovati intatti in Pete Maverick Michell , il bel pilota di Top Gun. Oggi Tom Cruise compie 60 anni , e nell’età in cui i suoi coetanei cominciano ad occuparsi di nipotini lui inanella un altro grande successo sul grande schermo.

UNA CARRIERA TRA ARRAMPICATE, COCTAIL ACROBATICI E AEREI

Diretto da maestri del cinema come Coppola e Kubrick Tom Cruise è una potenza, la sua presenza in un film è garanzia di successo ma chissà perché, malgrado tre nomination agli Oscar, non ne ha mai conquistato uno. Nel 1981 era fra i protagonisti di I ragazzi della 56ma strada di Francis Ford Coppola, poi era arrivato The Legend di Ridley Scott. Dopo Top Gun venne diretto da Martin Scorsese in Il colore dei soldi e poi arrivò Rain Man L'uomo della pioggia di Barry Levinson e Nato il 4 luglio di Oliver Stone, per il quale ottenne una nomination all'Oscar, senza riuscire a vincere. Una seconda candidatura, anche questa senza vittoria arriverà nel 1996 per Jerry Maguire di Cameron Crowe. Nel frattempo si sposa due volte, con Mimi Rogers e Nicole Kidman, e divorzia altrettante. La relazione con la Kidman iniziò nel 1989 sul set di Cuori Ribelli e finì dopo dieci anni, sempre sul set di un film: Eyes Wide Shut del maestro del cinema Stanley Kubrick. Nell’88 veste i panni del bar tender in Cocktail. Nel 1996 il primo blockbuster di Mission Impossible, poi gira La guerra dei Mondi diretto da Spielberg. Gli anni 2000 sono anche quelli del matrimonio con Katie Holmes e della nascita di Suri Cruise, che oggi è una bella sedicenne. E oggi è nelle sale con Top Gun: Maverick.