C’è Posta per Te si accende con Gonzalo Higuain

06 gennaio 2018, ore 07:00
Ospiti il 13 gennaio anche Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi
Tutto pronto per la 21esima edizione di “C’è Posta per Te” in onda su Canale 5 in prima serata e condotta da Maria De Filippi. Anche questa edizione riserva grandi soprese e grandi personaggi che vengono coinvolti nelle storie . Sono Michelle Hunziker, per la prima volta in tv in coppia con il marito Tomaso Trussardi, e il bomber della Juventus Gonzalo Higuain i primi famosi pronti a dismettere i panni da “vip” per emozionarsi e ricambiare il proprio affetto verso le persone che hanno scritto per loro.
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