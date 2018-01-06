C’è Posta per Te si accende con Gonzalo Higuain

C’è Posta per Te si accende con Gonzalo Higuain

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Redazione Web

06 gennaio 2018, ore 07:00

Ospiti il 13 gennaio anche Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi

Tutto pronto per la 21esima edizione di “C’è Posta per Te” in onda su Canale 5 in prima serata e condotta da Maria De Filippi. Anche questa edizione riserva grandi soprese e grandi personaggi che vengono coinvolti nelle storie . Sono Michelle Hunziker, per la prima volta in tv in coppia con il marito Tomaso Trussardi, e il bomber della Juventus Gonzalo Higuain i primi famosi pronti a dismettere i panni da “vip” per emozionarsi e ricambiare il proprio affetto verso le persone che hanno scritto per loro.

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