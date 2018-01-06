C’è Posta per Te si accende con Gonzalo Higuain

Ospiti il 13 gennaio anche Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi

Tutto pronto per la 21esima edizione di “C’è Posta per Te” in onda su Canale 5 in prima serata e condotta da Maria De Filippi. Anche questa edizione riserva grandi soprese e grandi personaggi che vengono coinvolti nelle storie . Sono Michelle Hunziker, per la prima volta in tv in coppia con il marito Tomaso Trussardi, e il bomber della Juventus Gonzalo Higuain i primi famosi pronti a dismettere i panni da “vip” per emozionarsi e ricambiare il proprio affetto verso le persone che hanno scritto per loro.

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