Serie A, Cagliari folle finale , battuto il Genoa per 3-1

Redazione Web

20 settembre 2019, ore 22:42

Tre gol in quattro minuti nella sfida di Cagliari, alla fine è trionfo per la squadra di Maran

L’anticipo della quarta di serie A si è risolto nei minuti finali, la squadra di casa, avanti 1-0, rete di Simeone è stata raggiunta a sette minuti dalla fine da Kouamè. Ma dopo pochi secondi una disgraziata autorete di Cristian Zapata ha riportato avanti il Cagliari. Il Genoa ha tentato la reazione, ma si è scoperto e su un errore in appoggio è scattato il contropiede con Joao Pedro e Ionita soli davanti a Radu. Il brasiliano ha concluso battendo i portiere avversario dopo aver fintato il passaggio al compagno che correva al suo fianco. Per Joao Pedro è il 40esimo gol in maglia rossoblù. Il Cagliari sale a sei punti in classifica, il Genoa resta a quota quattro.

