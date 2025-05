Calabria, tutti salvi gli speleologi bloccati in una profonda grotta

Si è concluso l'intervento di recupero del gruppo di quattro speleologi che era rimasto intrappolato nell'Abisso di Bifurto, una grotta nel cosentino, per un'improvvisa ondata di piena. Prima il recupero di uno di loro, poi anche gli ultimi tre sono stati riportati in superficie. "Stanno tutti bene e non c'e' stato bisogno di intervento medico", ha detto Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria. Un quinto membro del gruppo era riuscito ad uscire dall'abisso pochi istanti prima dell'onda, dando l'allarme poco dopo le 16.30. L'Abisso del Bifurto, detta anche "Fossa del Lupo", è un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri e si trova nel comune di Cerchiara di Calabria (Cs).