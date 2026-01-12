Calcio, ci aspetta una settimana intensa, tra posticipi, recuperi di campionato e coppa Italia

Calcio, ci aspetta una settimana intensa, tra posticipi, recuperi di campionato e coppa Italia Photo Credit: ANSA/Matteo Bazzi

Paolo Pacchioni

12 gennaio 2026, ore 12:12

Stasera Juventus-Cremonese preceduta da Genoa-Cagliari; domani Roma-Torino di coppa Italia. Tra mercoledì e giovedì i recuperi delle partite di serie A non disputate a dicembre per la Supercoppa

UN PAREGGIO CHE VALE PIU' PER IL NAPOLI

Le distanze in vetta alla classifica sono rimaste immutate. Inter al comando, + 3 sul Milan e + 4 sul Napoli. Ma è il punto conquistato dai partenopei ad avere un maggior peso specifico. La squadra di Conte – pur in emergenza per i tanti assenti- è uscita imbattuta da san Siro, rimontando due volte l’Inter – che ancora una volta non è riuscita a vincere uno scontro diretto. Il pareggio è un risultato giusto, Napoli convincente con un Mc Tominay sempre decisivo. 

MILAN, PER LO SCUDETTO SERVE DI PIU'

Anche il Milan ha pareggiato, 1-1 a Firenze raggiunto al novantesimo, prestazione poco brillante dei rossoneri, che dopo aver sprecato diverse occasioni con Pulisic nel primo tempo, nella ripresa ha rischiato parecchio. Massimiliano Allegri ha fatto un po’ di turn over, senza grandi risultati. Il Milan resta ai vertici, ma per competere con Napoli e Inter serve alzare un po’ l’asticella.

CORSA CHAMPIONS CON OCCHIO AL MERCATO

Stasera si giocherà Juventus-Cremonese, sarebbe stata la partita di Gianluca Vialli. Luciano Spalletti aveva debuttato sulla panchina dei bianconeri proprio a Cremona. La Juve deve rispondere alla Roma, che nella lotta per il quarto posto si è momentaneamente portata a + 3. Gasperini chiede rinforzi dal mercato. Intanto il Como perde terreno, rallentato dal Bologna. In zona Europa sale l’Atalanta, che ha vinto cinque delle ultime sei partite. Oggi alle 18.30 in programma anche la sfida Genoa-Cagliari.

RECUPERI SERIE A E COPPA ITALIA

Sarà una settimana intensa. Tra mercoledì e giovedì si giocheranno i recuperi delle partite non disputate dalle squadre che sono state impegnate nella final four di Supercoppa Italiana. Mercoledì alle 18.30 ci sarà Napoli-Parma, alle 20.45 Inter-Lecce. Giovedì alle 18.30 in programma Verona-Bologna, alle 20.45 Como-Milan. Ma già domani verrà giocato il penultimo ottavo di finale della coppa Italia tra Roma e Torino. Già disputate: Juventus-Udinese 2-0, Atalanta-Genoa 4-0, Napoli-Cagliari 9-8 ai rigori, Inter-Venezia 5-1, Bologna-Parma 2-1, Lazio-Milan 1-0. Il 27 gennaio si chiuderà con Fiorentina-Como.


