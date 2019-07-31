Calcio femminile, si dimette ct Usa campione del mondo

Redazione Web

31 luglio 2019, ore 22:00

Jill Ellis era in carica dal 2014, ha vinto due Mondiali consecutivi, nel 2015 in Canada e poche settimane fa in Francia, “è il momento giusto”

La c.t. della nazionale statunitense di calcio femminile, Jill Ellis, 52 anni, ha annunciato che lascerà a breve il suo incarico. Sul sito della federazione Usa si legge la dichiarazione: "Ho sempre creduto nei cambiamenti e penso che per me sia questo è il momento giusto per dimettermi, lasciando un team in grado di rimanere ai vertici calcio femminile. L'opportunità di allenare questa squadra e lavorare con queste donne fantastiche è stato l'onore di una vita Voglio ringraziarle e lodarle per il loro impegno e la passione". In carica dal 2014, 52 anni, la c.t. ha vinto due Mondiali consecutivi, nel 2015 in Canada e poche settimane fa in Francia. La federazione, nel porgerle i ringraziamenti per il suo lavoro e i successi cui ha portato il calcio femminile Usa, ha annunciato che Ellis si dimetterà al termine di un tour della nazionale già fissato per ottobre e che per il prossimo anno avrà il ruolo di ambasciatrice federale. ​

