Calcio, in serie A Napoli e Juventus hanno chiuso la prima giornata con due vittorie su Verona e Sassuolo

Un turno, la prima giornata in serie A, che non ha visto pareggi e non hanno fatto eccezione Napoli e Juventus. I partenopei di Luciano Spalletti, infatti, hanno battuto, in rimonta, 5-2, il Verona in trasferta. I bianconeri, invece, a Torino, hanno superato con il punteggio di 3-0 il Sassuolo.





Napoli travolgente a Verona

E' stato un Napoli davvero travolgente quello che, a Verona, ha rifilato 5 reti alla formazione veneta. I gol sono stati messi a segno da Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano per gli azzurri, e da Lasagna ed Henry per la formazione di Gabriele Cioffi. I partenopei hanno messo in evidenza un ottimo Kvaratskhelia e un Lobotka sempre pronto ad impostare il gioco. Per il Verona tanti i problemi soprattutto in difesa.





Tre goal per la Juventus con il Sassuolo

Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno faticato per gran parte del primo tempo contro un Sassuolo che ha cercato di colpire la Juventus e per poco non c'è riuscito. Poi il maggior tasso tecnico della squadra di Torino ha fatto la differenza. Di Di Maria, in grande spolvero, e Vlahovic, doppietta per lui, le reti che hanno fissato il risultato finale.