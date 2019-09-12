Calcio, Juventus, Sarri è guarito, sabato sarà in panchina

12 settembre 2019, ore 20:13
L'allenatore dei bianconeri aveva la polmonite
Sarri è pronto al debutto sulla panchina della Juventus dopo avere saltato le prime due giornate per la polmonite. La conferma definitiva viene indirettamente dall'annuncio della presenza del tecnico alla conferenza stampa della vigilia. Prima di Parma, Sarri era stato 'sostituito' dal vicepresidente Pavel Nedved, mentre alla vigilia di Juve-Napoli aveva parlato il suo vice, Giovanni Martusciello. Sarri incontrerà i giornalisti domani alle ore 12.30 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali
Ad Udine, in uno stadio blindato e con scontri in città poco prima del match, la squadra di Gattuso con una doppietta di Retegui ed un gol di Mancini conquista l'aritmetica certezza degli spareggi