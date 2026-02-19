Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

BRANN - BOLOGNA 0-1

Il Bologna espugna il campo del SK Brann a Bergen per 1 a 0 nel playoff d'andata di UEFA Europa League, ritrovando continuità dopo mesi complicati. La squadra di Vincenzo Italiano centra la seconda vittoria consecutiva tra campionato e coppa e dà seguito al successo di Torino, lasciandosi alle spalle la crisi invernale. In condizioni estreme, tra gelo e campo reso pesante da neve e ghiaccio, i rossoblù scelgono pragmatismo e verticalità, rinunciando al possesso per colpire in ripartenza con ordine e solidità difensiva. A decidere è ancora Santiago Castro, che al 9’ sfrutta un cambio di gioco e, con un diagonale rasoterra, firma il suo decimo gol stagionale, il terzo di fila e il primo in Europa. Il Bologna sfiora il raddoppio in contropiede e soffre solo su un corner, con Łukasz Skorupski decisivo. Nella ripresa Orsolini e Dallinga vanno vicini al colpo del ko, ma Dyngeland salva i norvegesi. Il ritorno al Dall’Ara dirà l’ultima parola sul passaggio agli ottavi del Bologna.