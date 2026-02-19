Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

19 febbraio 2026, ore 23:29
Nei playoff d'andata di Conference e Europa League, la Viola espugna la Polonia con un secco tre a zero rifilato ai giallorossi. Ottima prova anche dei Felsinei che vincono uno a zero in Norvegia grazie alla rete di Santi Castro
BRANN - BOLOGNA 0-1
Il Bologna espugna il campo del SK Brann a Bergen per 1 a 0 nel playoff d'andata di UEFA Europa League, ritrovando continuità dopo mesi complicati. La squadra di Vincenzo Italiano centra la seconda vittoria consecutiva tra campionato e coppa e dà seguito al successo di Torino, lasciandosi alle spalle la crisi invernale. In condizioni estreme, tra gelo e campo reso pesante da neve e ghiaccio, i rossoblù scelgono pragmatismo e verticalità, rinunciando al possesso per colpire in ripartenza con ordine e solidità difensiva. A decidere è ancora Santiago Castro, che al 9’ sfrutta un cambio di gioco e, con un diagonale rasoterra, firma il suo decimo gol stagionale, il terzo di fila e il primo in Europa. Il Bologna sfiora il raddoppio in contropiede e soffre solo su un corner, con Łukasz Skorupski decisivo. Nella ripresa Orsolini e Dallinga vanno vicini al colpo del ko, ma Dyngeland salva i norvegesi. Il ritorno al Dall’Ara dirà l’ultima parola sul passaggio agli ottavi del Bologna.
JAGELLONIA - FIORENTINA 0-3
La Fiorentina compie un passo deciso verso gli ottavi di UEFA Europa Conference League imponendosi 3-0 in casa del Jagiellonia Białystok nell’andata del playoff di Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e con qualche brivido – tra cui un’occasione pericolosa dei polacchi e diverse parate di Abramowicz su Fabbian – la gara si accende nella ripresa. I viola passano all’8’: sugli sviluppi di un corner, la palla rimessa in mezzo da Fazzini trova la testa di Luca Ranieri, con decisiva complicità del portiere avversario. Poco dopo Fortini sfiora il raddoppio, ma è al 20’ che arriva il 2-0 con una punizione magistrale di Rolando Mandragora, sinistro all’incrocio imparabile. I padroni di casa segnano ma in fuorigioco, mentre la Fiorentina controlla e colpisce ancora nel finale: fallo in area su Roberto Piccoli, rigore trasformato dallo stesso attaccante per il tris definitivo. Tra una settimana al Franchi il ritorno appare una formalità.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini
Europa League. la Roma batte il Celtic; e il Bologna vince contro il Celta. In Conference la Fiorentina ritrova la vittoria
Festa giallorossa a Glasgow, 3-0 al Celtic e Ferguson si sblocca. Auto rilancio del Bologna che sbanca Vigo e si rimette prepotentemente in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League