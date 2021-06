Calcio, Napoli, Milan e Juventus a caccia della qualificazione alla Champions League, oggi l'ultima opportunità

Oggi si chiuderà il campionato di serie A, stagione 2020/2021. L'unico verdetto che resta da decidere riguarda la qualificazione alla prossima Champions League . Oltre a Inter e Atalanta, che sono già certe della partecipazione, sono in lizza Napoli, Milan e Juventus per gli ultimi due posti disponibili. Le partite interessate, con inizio alle 20.45, sono Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus .





Napoli e Milan con un punto in più

Partenopei e rossoneri, con questi ultimi in vantaggio negli scontri diretti, hanno un punto in più rispetto ai bianconeri . Questo significa che, se dovessero vincere entrambi, alla Juventus non basterebbe nemmeno la vittoria per qualificarsi alla prossima Champions e dovrebbe accontentarsi dell'Europa League. Andrea Pirlo spera di un passo falso delle rivali e, comunque, ha spronato i suoi ad ottenere il massimo in questa ultima partita della serie A, cioè i tre punti con il Bologna . Poi si tireranno le somme e si penserà al futuro.





Gattuso e Pioli tranquilli

Gli allenatori di Napoli e Milan sono relativamente tranquilli, consci di avere un punto in più in classifica, che, però, potrebbe non essere determinante, ma certi che una vittoria consentirebbe loro di non fare calcoli e godersi un posto nell'Europa che conta . Oltre ai milioni di euro che arriverebbero in società. Sulla carta la partita più difficile delle tre è quella del Milan, in trasferta a Bergamo. È vero che l'Atalanta ha già in tasca l'aritmetica qualificazione, ma gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono soliti fare regali a nessuno, giocano meglio degli altri, corrono e segnano tanto, e certo non gradirebbero il rischio di perdere il secondo posto , dopo una stagione brillante e dopo aver dovuto consegnare alla Juventus la Coppa Italia. Attenzione, comunque, a non sottovalutare Verona e Bologna: Napoli e Juventus sono avvisate. Chiacchiere e ipotesi a parte, questa sera al fischio finale, poco prima delle 23, avremo il quadro definitivo e l'assegnazione degli ultimi due posti disponibili per la Champions League della prossima stagione.