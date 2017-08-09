Caldo, ancora bollino rosso in 17 città

Caldo: ancora bollino rosso in 17 città

Caldo: ancora bollino rosso in 17 città

Redazione Web

09 agosto 2017, ore 12:38

Oltre alle temperature alte continuano gli incendi

Non si attenua il caldo di questi giorni: oggi sono diciassette le città con il bollino rosso, domani saranno quattordici. Intanto proseguono gli incendi, che hanno interessato anche l'area di montagna nei pressi del punto di distacco della valanga che lo scorso 18 gennaio ha travolto l'hotel Rigopiano in Abruzzo. Il grande caldo ha colpito anche le api provocando gravi ripercussioni sulla produzione di miele, crollata al minimo da 35 anni. Le previsioni indicano un calo entro la settimana delle altissime temperature: al Nord sono già arrivate le piogge ad attenuare il caldo.

