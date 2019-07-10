California, i danni del terremoto visibili dallo spazio

Possono essere visti dallo spazio i danni provocati dai due forti terremoti che hanno scosso la California il 4 e 5 luglio scorso, rispettivamente di magnitudo 6.4 e 7.1. Il gruppo di analisi e immagini Aria della Nasa ha usato i dati raccolti dal satellite Alos-2 per realizzare una mappa che mostra lo spostamento della superficie provocato dai due sismi. Le immagini sono state acquisite l'8 luglio e confrontate con quelle scattate l'8 aprile scorso nella stessa area. L'epicentro dei terremoti è stato vicino la città di Ridgecrest, a circa 241 chilometri da Los Angeles. Secondo lo U.S. Geological Survey (Usgs), quello di magnitudo 7.1 è stato uno dei più forti degli ultimi 40 anni nella regione. Nella mappa della Nasa, ogni colore rappresenta 12 centimetri di spostamento del terreno verso o lontano dal satellite. Lì dove le frange di colore si interrompono nella parte sud-est vuol dire che c'è stata una rottura della superficie causata dal sisma, e le aree rumorose a nord-ovest possono indicare dove la superficie è stata disturbata. L'Usgs ha riportato oltre 1000 scosse di assestamento dopo il sisma del 5 luglio. I ricercatori stanno usando ora queste informazioni per valutare i danni e mappare le faglie che si sono rotte sia durante i sismi che nelle scosse di assestamento.