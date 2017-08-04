Cannabis, relazione al Parlamento: oltre 90mila ne fanno uso quotidiianemnte

E' quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, pubblicata dal sito del Dipartimento politiche antidroga, ha riportato le cifre del consumo di stupefacenti nel Paese. Circa 90mila studenti riferiscono un uso pressoché quotidiano della cannabis e quasi 150mila sembrano farne un uso problematico: è la sostanza psicoattiva più diffusa sia tra la popolazione adulta che tra i giovanissimi. Circa un terzo della popolazione ne ha sperimentato gli effetti almeno una volta nel corso della propria vita, oltre un quarto degli studenti delle scuole superiori ne ha fatto uso nel 2016 . Il mercato degli stupefacenti in Italia è quantificabile in 14 miliardi di euro: la spesa per sostanze è ripartita tra Cocaina (43%), Cannabis (28,2%), Eroina, (16,2%) e altre sostanze sintetiche (12.7%). Da quanto emerge, i prezzi della merce si abbassano e la purezza aumenta.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti