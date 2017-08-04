Cannabis, oltre 90mila studenti ne fanno uso quotidiano

Cannabis, relazione al Parlamento: oltre 90mila ne fanno uso quotidiianemnte

Cannabis, relazione al Parlamento: oltre 90mila ne fanno uso quotidiianemnte

Redazione Web

04 agosto 2017, ore 11:05 , agg. alle 11:20

E' quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, pubblicata dal sito del Dipartimento politiche antidroga, ha riportato le cifre del consumo di stupefacenti nel Paese. Circa 90mila studenti riferiscono un uso pressoché quotidiano della cannabis e quasi 150mila sembrano farne un uso problematico: è la sostanza psicoattiva più diffusa sia tra la popolazione adulta che tra i giovanissimi. Circa un terzo della popolazione ne ha sperimentato gli effetti almeno una volta nel corso della propria vita, oltre un quarto degli studenti delle scuole superiori ne ha fatto uso nel 2016 . Il mercato degli stupefacenti in Italia è quantificabile in 14 miliardi di euro: la spesa per sostanze è ripartita tra Cocaina (43%), Cannabis (28,2%), Eroina, (16,2%) e altre sostanze sintetiche (12.7%). Da quanto emerge, i prezzi della merce si abbassano e la purezza aumenta.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti

    Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti

  • Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

    Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

  • Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

    Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

  • Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

    Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

  • Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

    Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

  • Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

    Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

  • Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

    Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

  • Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

    Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

  • X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

    X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

Il NAS sequestra l’ambulatorio non autorizzato e denuncia il figlio del medico. Minori ricoverati per complicazioni, grave inosservanza delle norme sanitarie

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Il magistrato sparì nel '94. La famiglia: 'Chiediamo rispetto'. In una delle due indagini, entrambe archiviate l'accostamento con la Banda della Magliana

Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

Sconterà la pena di 20 anni emessa in primo grado dal tribunale dei minori. La sentenza non teneva conto del vizio di mente della perizia psichiatrica, ma l'imputato sceglie di non impugnare la condanna