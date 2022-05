Cannes 2022: Zelensky parla al giorno d'apertura, grande attesa oggi per Tom Cruise e Marco Bellocchio

La 75 edizione del Festival di Cannes ha ufficialmente aperto i battenti. Ma tra i lustrini, il glamour, e ovviamente tanto cinema, nella serata d'apertura di ieri, si è dato ampio spazio anche al conflitto in Ucraina con un collegamento a sorpresa proprio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo, oltre a chiedere che il cinema non rimanga muto di fronte agli orrori della guerra in corso, ha citato il celebre discorso di Charlie Chaplin nel film "Il grande dittatore". "Serve un nuovo Chaplin che dimostri che il cinema di oggi non è muto", ha detto il primo ministro. "Noi continueremo a lottare, perché non abbiamo altra scelta e sono convinto che il dittatore perderà. Ma il cinema starà zitto o parlerà? Il cinema può stare fuori da questo?", ha poi concluso Zelensky.

Top Gun sbarca sulla Croisette

Nella sua seconda giornata di programmazione, gli occhi del mondo sono tutti puntati su Tom Cruise, il divo di Hollywood che proprio oggi presenterà in anteprima il suo attesissimo sequel di "Top Gun" che approderà poi nelle sale il prossimo 25 maggio. L'ultima volta che l'attore era stato a Cannes era accompagnato dalla sua ormai ex moglie, l'attrice Nicole Kidman. Tanto è cambiato nella vita e nella carriera di questa grande figura del cinema americano. Nel pomeriggio di oggi terrà come da tradizione una masterclass dedicata al cinema e poi alle 19, sarà presente alla proiezione del suo "Top Gun: Maverick", che arriva a 36 anni esatti dall'uscita del primo fortunatissimo film che contribuì a dare notorietà a Tom Cruise.

L'italia c'è!

Orgoglio italiano oggi a Cannes con Marco Bellocchio che presenta in anteprima la sua prima serie tv "Esterno notte", che sarà distribuita anche al cinema prima di arrivare in televisione il prossimo autunno su Rai 1. Il cineasta torna a parlare di Aldo Moro e di quella pagina triste della nostra storia italiana. Questa volta lo fa cercando di analizzare la vita delle persone collaterali al rapimento Moro, come ad esempio Eleonora Moro interpretata da Margherita Buy e Paolo VI impersonato da Toni Servillo. Oggi è prevista l'uscita in sala della prima parte della serie di Marco Bellocchio, mentre la seconda arriverà nei cinema il prossimo 9 giugno.