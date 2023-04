Cannes 2023, l'Italia c'è! Moretti, Bellocchio e Rohrwacher in gara

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

TANTA ITALIA IN CONCORSO

Giubilo per il cinema italiano che quest'anno vede la partecipazione in concorso di ben tre italiani che correranno per vincere la Palma d'oro. C'è lui, Nanni Moretti, il veterano assoluto della Croisette che, come da pronostici, gareggerà con il suo "Il sol dell'Avvenire", in uscita nelle sale italiane il 20 Aprile. È la nona presenza a Cannes per Moretti che vinse come regista nel 1994 con Caro Diario e si aggiudicò l'ambita Palma d’oro per La stanza del figlio, che attualmente è l'ultima vinta dall'Italia. C'è anche Alice Rohrwacher che presenta "La Chimera". Il film, che vede nel cast anche Alba Rorhwacher e Isabella Rossellini, racconta la storia di un archeologo coinvolto in una rete internazionale di manufatti etruschi rubati negli anni ’80. La regista aveva vinto il premio per la miglior sceneggiatura nel 2018, con "Lazzaro felice". Nella selezione ufficiale c'è anche Marco Bellocchio che, dopo il successo dello scorso anno del suo "Esterno Notte", torna con "Rapito", una pellicola ispirata alla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico, sotto la custodia di Papa Pio IX.





Ecco l'elenco completo dei film in concorso al Festival di Cannes 2023:





- Club Zero di Jessica Hausner

- The Zone of interest di Jonathan Glazer

- Fallen Leaves di Aki Kaurismaki

- Les Filles d'Olfa (Four Daughters) di Kaouther Ben Hania

- Asteroid City di Wes Anderson

- Anatomie d'une chute di Justine Triet

- Monster di Kore-Eda Hirokazu

- Il sol dell'Avvenire di Nanni Moretti

- La Chimera di Alice Rohrwacher

- Rapito di Marco Bellocchio

- Kuru otlar ustune (Les Herbes Sèches / About Dry Grasses) di Nuri Bilge Ceylan

- L'ètè dernier di Catherine Breillat



- La passion de dodin bouffant di Tran Anh Hung

- May December di Todd Haynes

- Firebrand di Karim Aïnouz

- The old oak di Ken Loach

- Banel et Adama di Ramata-Toulaye SY (opera prima)

- Perfect Days di Wim Wenders

- Jeunesse di Wang Bing





Già confermata la presenza nei giorni scorsi di Indiana Jones e il quadrante del destino diretto da James Mangold e dell'ultimo film di Martin Scorsese "Killers of the flower moon".