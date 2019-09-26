Cappato a RTL 102.5, fine vita, da oggi tutti un po' più liberi

Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha commentato a Non Stop News la sentenza della Consulta sul fine vita

"Me lo aspettavo, ma è stata una emozione grandissima. Da oggi siamo tutti un po' più liberi; da oggi non c'è qualcuno che ha una scelta in meno. Chi è contrario, non sarà obbligato da nessuno. Ci sarà solo una libertà in più". Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ai microfoni di Non Stop News, commentando la sentenza di ieri della Consulta sul fine vita. Cappato ha aggiunto: "Un intervento del Parlamento è comunque necessario, bisogna creare procedure e regole per la verifica delle condizioni. La politica italiana, certamente, non ha dato una bella prova di sé i capi dei partiti ritengono questi temi pericolosi, perché non si prestano bene alle logiche di fazione e di schieramento. Adesso spero che questa sentenza dia il coraggio alla politica di discutere liberamente e di assumersi la responsabilità di una scelta". Di seguito il video integrale dell'intervista.

Argomenti

fine vita Marco Cappato non stop news

