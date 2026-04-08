Capri: ordinanza "anti-petulanza", il sindaco dice stop all'assalto ai turisti. Ecco cosa si rischia

Non dare fastidio ai turisti. Non proporre menù a prezzo fisso o scontato. No assalire i turisti che arrivano a Capri. Il sindaco Falco - che alle 19.10 sarà ospite a Protagonisti su RTL 102.5 - con un'ordinanza dichiara guerra a chi 'assale' i turisti proponendo qualsiasi cosa.



L'hanno ribattezzata ordinanza anti-petulanza. Come avviene in molte città d'arte, prese di mira dai turisti, spesso capita di imbattersi nei ristoratori che chiedono ai passanti di pranzare o consumare aperitivi ai tavolini di bar o ristoranti. A Capri questo non può avvenire più. I ristoratori soltanto nel perimetro dei locali possono muoversi proponendo pasti, chi trasgredisce sarà multato: da 25 a 500 euro. Sono previsti, quindi, maggiori controlli sull'isola in previsione della stagione estiva.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

"E' fatto divieto assoluto agli operatori commerciali, ai titolari di agenzie di servizi turistici e a loro collaboratori (anche occasionali) di porre in essere attività di procacciamento di clientela mediante modalità invadenti e insistenti su suolo pubblico o ad uso pubblico", si legge nel testo del provvedimento.

"Il gran numero di turisti che, quotidianamente, percorre il centro storico e la zona portuale di Marina Grande impone che sia mantenuto un decoro generale e l'agevole circolazione pedonale e veicolare, senza che siano continuamente avvicinati e fermati da operatori economici intenti a svolgere, sulla pubblica strada, qualsiasi attività di intermediazione o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante non richiesta, utilizzando all'uopo dépliant, volantini, mappe, non richiesta"







