Carabiniere ucciso, l'autopsia rivela 11 coltellate

Carabiniere ucciso, l'autopsia rivela 11 coltellate

Carabiniere ucciso, l'autopsia rivela 11 coltellate

Redazione Web

28 luglio 2019, ore 19:00

Il gip ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort

Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata a Roma in Piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso due notti fa (LA RICOSTRUZIONE). Fino alle 20.30 sarà possibile rendere omaggio al 35enne nella cappella a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di piazza Farnese dove da anni Rega prestava servizio. La moglie Rosa Maria veglia il feretro del marito, con gli occhi gonfi di lacrime. Intorno a lei, immobile nel suo dolore, il viavai delle migliaia di persone e appartenenti alle forze dell'ordine che sono venuti a dare l'ultimo saluto al vice brigadiere ucciso il 26 luglio. Seduti accanto al feretro anche la madre del vicebrigadiere, la sorella e il fratello. Per onorare la memoria del carabiniere ucciso tutte le trasmissioni della Rai osserveranno un minuto di silenzio alle 11.30 di domani, lunedì 29 luglio. I funerali saranno in diretta a partire dalle 11.55 su Rai1. Emergono particolari dall'autopsia. Sono state undici in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vicebrigadiere. L'esame sul corpo della vittima è stato eseguito ieri all'istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi che hanno raggiunto il carabiniere sembravano otto ma l'esame autoptico ha individuato altri tre fendenti. Secondo l'autopsia Cerciello Rega è deceduto a causa della forte emorragia. E' stato inoltre individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati. Si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B., l'uomo derubato che quella sera diede l'allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l'uomo accompagnò personalmente i ragazzi dal pusher.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

    Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

  • Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

    Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

  • Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

    Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

  • Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

    Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

  • Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

    Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

  • Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

    Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

  • Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

    Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

  • Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

    Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

  • Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

    Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

Il Financial Times denuncia una 'interferenza russa al GPS del volo di von der Leyen'. Il Cremlino nega

Il Financial Times denuncia una 'interferenza russa al GPS del volo di von der Leyen'. Il Cremlino nega

Domenica 31 agosto, il volo da Varsavia che trasportava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è atterrato nello scalo bulgaro di Plovdiv senza l'ausilio del GPS. I funzionari dell'aeroporto hanno parlato di attacco russo

Sciopero dei treni,ritardi e cancellazioni si avvertono su molte tratte, l'agitazione terminerà alle 18

Sciopero dei treni,ritardi e cancellazioni si avvertono su molte tratte, l'agitazione terminerà alle 18

Circolazione difficile a Milano, Roma e Napoli, disagi contenuti a Bologna e Venezia, fs avverte che problemi ci potranno essere anche dopo il termine dello sciopero

Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

La ragazza ha sporto denucia una volta tornata in Italia, avrebbe seguito i ragazzi nel loro appartamento, dove si sarebbero verificati gli abusi, filmati con un telefonino