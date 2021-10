Carmen Consoli, da piccola sognavo di fare la rockstar. Il disco “Volevo fare la rockstar” è già al secondo posto degli album più venduti

Carmen racconta di quando da piccola giocava a fare la rockstar e intanto origliava, dietro la porta, le prove che il papà faceva in salotto con la sua band sognando un giorno di poter suonare e cantare anche lei. “ Il primo brano che cantai con lui è stato ‘Quando, quando’ ”. Nel frattempo su RTL 102.5 passano “ Qualcosa di me che non ti aspetti ” e “ Confusa e felice” .

IL TOUR E IL MAESTRO FRANCO BATTIATO

I fan di Carmen Consoli dal 4 novembre la troveranno, in tour, nelle principali città. Due date a Roma, poi Milano, Catania e Palermo. La cantautrice annuncia grandi sorprese “consoliane” ma non dice di più “Altrimenti violerei quella che è la natura stessa della sorpresa” dice in siciliano e col sorriso. Campese poi le chiede di quel tratto di connessione con Franco Battiato, scomparso proprio quest’anno, la Consoli racconta “Tutti gli artisti siciliani andavano a casa sua, si andava a far ascoltare il disco e questo mi è mancato molto, magari mi avrebbe dato qualche dritta”.