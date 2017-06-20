Carrie Fisher, autopsia rivela cocaina nel corpo

Redazione Web

20 giugno 2017, ore 10:50 , agg. alle 11:04

Rinvenute anche tracce di eroina e di ectasy

Quando si è sentita male in aereo poco prima di morire Carrie Fisher, la Principessa Leila di Guerre Stellari, aveva la cocaina nel suo corpo. E' quanto emerge dall'autopsia portata a termine sul corpo dell'attrice, dalla quale non è stato possibile però determinare quale impatto la droga abbia avuto sulla morte. In corpo oltre alla cocaina sono state rinvenute tracce di eroina e di ectasy, anche se non è stato possibile determinare la data in cui sono state assunte.

