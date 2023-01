Carte segrete in garage, procuratore speciale per Biden

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

LA CASA BIANCA

"Siamo fiduciosi che un esame meticoloso dimostrerà che i documenti sono stati spostati per errore e che il presidente e i suoi avvocati hanno agito prontamente dopo averlo scoperto", ha fatto sapere la Casa Bianca. Gli avvocati hanno ribadito di "collaborare pienamente" con il dipartimento di Giustizia e di averlo informato subito, come fatto dopo il ritrovamento delle carte top secret il 2 novembre scorso in un ex ufficio di Biden in un think tank a Washington. Posizione ribadita dal presidente quando è stato incalzato dai reporter alla fine della conferenza stampa. "Documenti classificati vicino alla sua Corvette?", l'ha punzecchiato un giornalista di Fox. "La mia Corvette è in un garage chiuso, ok? Non è come se fossero stati in mezzo alla strada", ha risposto piccato. Il presidente ha poi rivelato che la ricerca di altri documenti governativi dopo quelli trovati a novembre è finita ieri, aggiungendo un altro interrogativo sui tempi lunghi degli accertamenti. Restano tutti gli altri: quanto segrete e sensibili sono le informazioni di quei documenti? Perchè non sono stati restituiti subito agli Archivi Nazionali? Sono stati custoditi in modo appropriato? Perchè la Casa Bianca ha aspettato oltre due mesi per rivelare la notizia, ben oltre le elezioni di Midterm della settimana successiva alla prima scoperta? E perchè il dipartimento di Giustizia ha reso pubblico con tempestività il sequestro delle carte segrete a Donald Trump con tanto di foto, trattando invece diversamente il caso di Biden? Domande poste anche dal Washington Post in un editoriale in cui si accusa il presidente di essere stato altrettanto "irresponsabile", aggettivo che Biden aveva usato per criticare il comportamento del tycoon nel caso dei documenti ritrovati a Mar-a-Lago. "Perseguire Trump, ma non Hillary Clinton o Biden, per la cattiva gestione di documenti classificati sarebbe estremamente difficile da spiegare agli americani", osserva il quotidiano della capitale.