Caso Charlie, stop di Londra al trasferimento a Roma

05 luglio 2017, ore 10:07
La mamma del piccolo aveva chiamato l'ospedale Bambin Gesù
La mamma di Charlie, il bambino con una grave e rara malattia tenuto in vita dalle macchine, chiede il trasferimento del piccolo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Londra frena ed evidenzia ostacoli di tipo legale.
