Caso Charlie, stop di Londra al trasferimento a Roma

Redazione Web

05 luglio 2017, ore 10:07

La mamma del piccolo aveva chiamato l'ospedale Bambin Gesù

La mamma di Charlie, il bambino con una grave e rara malattia tenuto in vita dalle macchine, chiede il trasferimento del piccolo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Londra frena ed evidenzia ostacoli di tipo legale.


