Caso Siri, Arata intercettato parla di 30 mila euro

Caso Siri, Arata intercettato parla di 30 mila euro

Caso Siri, Arata intercettato parla di 30 mila euro

Redazione Web

21 luglio 2019, ore 21:27

L'imprenditore, indagato per corruzione, nell'intercettazione fa riferimento all'ex sottosegretario leghista, anch'egli indagato

"Gli do 30 mila euro perchè sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...". Queste le parole pronunciate dall'imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di Roma, nell'intercettazione ambientale in cui tirerebbe in ballo l'ex sottosegretario alle Infrastrutture, anch'egli finito nel registro degli indagati per l'accusa di corruzione. L'intercettazione risale al settembre del 2018 ed è contenuta negli atti depositati dai pm di piazzale Clodio in vista di un incidente probatorio fissato per il 25 luglio prossimo. Arata parla alla presenza di suo figlio Francesco e di Manlio Nicastri, figlio dell'imprenditore Vito accusato dai pm di Palermo di essere vicino a Cosa Nostra. I Nicastri da alcune settimane hanno iniziato a collaborare con gli inquirenti e l'8 luglio scorso i magistrati di Roma li hanno interrogati per alcune ore. Nel corso del confronto con i magistrati sarebbero emersi nuovi elementi utili alle indagini e i pm di piazzale Clodio hanno chiesto e ottenuto dal gip di potere cristallizzare quanto affermato da Vito e Manlio Nicastri in un atto istruttorio irripetibile, cioè l'incidente probatorio. Il filone romano dell'indagine ruota attorno ai rapporti tra Arata e Siri, dimessosi per questa vicenda, ma nei giorni scorsi presente al tavolo dell'incontro organizzato da Salvini con le parti sociali in qualità di esperto economico del Carroccio. In particolare l'inchiesta riguarda la presunta "promessa e/o dazione" di 30 mila euro in favore dell'allora sottosegretario "per la sua attività di sollecitazione dell'approvazione di norme" che avrebbe favorito lo stesso imprenditore nell'ambito del cosiddetto 'minieolico'.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Sciopero dei treni,ritardi e cancellazioni si avvertono su molte tratte, l'agitazione terminerà alle 18

    Sciopero dei treni,ritardi e cancellazioni si avvertono su molte tratte, l'agitazione terminerà alle 18

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Piazza San Marco” di Annalisa feat. Marco Mengoni, “The Dead Dance” di Lady Gaga e “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Piazza San Marco” di Annalisa feat. Marco Mengoni, “The Dead Dance” di Lady Gaga e “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro

  • Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

    Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

  • La serata di giovedì 4 inaugura un settembre di sofferenza con scioperi dei treni, aerei e trasporto locale

    La serata di giovedì 4 inaugura un settembre di sofferenza con scioperi dei treni, aerei e trasporto locale

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi presentano “Elisa” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi presentano “Elisa” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Stefano Sollima e Leonardo Fasoli presentano “Il Mostro” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Stefano Sollima e Leonardo Fasoli presentano “Il Mostro” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Shu Qi presenta “Nühai (Girl)” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Shu Qi presenta “Nühai (Girl)” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietro Marcello e Valeria Bruni Tedeschi presentano “Duse” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietro Marcello e Valeria Bruni Tedeschi presentano “Duse” a RTL 102.5

  • Italvolley:successo numero 34, ai mondiali in Thailandia spazzata via la Polonia in tre set ed entra in semìfinale

    Italvolley:successo numero 34, ai mondiali in Thailandia spazzata via la Polonia in tre set ed entra in semìfinale

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Pietrangelo Buttafuoco racconta La Biennale di Venezia a RTL 102.5

Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

Il fatto è avvenuto in zona Gratosoglio verso le 12, le forze di polizia cercano i colpevoli in zona, e in quelle che avrebbero potuto raggiungerdopo l'impatto

Botulino, 9 indagati tra cui 5 medici per le 2 vittime in Calabria. Martedì le autopsie

Botulino, 9 indagati tra cui 5 medici per le 2 vittime in Calabria. Martedì le autopsie

Oltre alle 2 vittime sono state ricoverate 14 persone. Contaminazione avvenuta dopo aver mangiato un panino

Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

L’uomo dopo l’aggressione si è dato alla fuga