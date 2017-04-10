Cassimatis, giudice accoglie ricorso: annullata la sospensione dal M5S

La professoressa ha commentato su Facebook "Abbiamo vinto!"

Marika Cassimatis era la candidata del Movimento 5 Stelle per le elezioni di Genova ma era stata sospesa da Beppe Grillo a causa di alcuni like a commenti di fuoriusciti dal Movimento, come il sindaco di Parma Pizzarotti e il consigliere comunale di Genova Putti. Il giudice Braccialini ha sospeso l’esclusione e questa decisione annulla tutto: la sospensione della professoressa e la possibilità che a rappresentare il M5S sia Luca Pirondini, lo sconfitto da Cassimatis, ma vincitore delle Comunarie bis indette da Grillo con voto on line in tutta Italia svolte dopo l'annullamento delle Comunarie del 14 marzo vinte da Cassimatis.

