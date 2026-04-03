Catania: arrestato l'ex marito della donna accoltellata. Lei viva per miracolo

Catania: arrestato l'ex marito della donna accoltellata. Lei viva per miracolo

Catania: arrestato l'ex marito della donna accoltellata. Lei viva per miracolo Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

03 aprile 2026, ore 14:43

L'ha aggredita in strada, vicino un negozio nel quale ha cercato rifugio. La donna di 51 anni, si era separata dal marito mentre lui era in carcere per reati patrimoniali. Era stato rilasciato lo scorso 8 marzo

IN VITA PER MIRACOLO

Parla di un ‘quasi miracolo’ il direttore della Terapia intensiva del Centro Cuore Morgagni in merito alle condizioni della vittima del tentato femminicidio, avvenuto a Catania nella serata di ieri. ‘La paziente ha subito plurime ferite da arma da taglio e almeno tre hanno minacciato il cuore’ ha affermato il dottore. "La situazione sta procedendo in maniera direi quasi miracolosa, perché la paziente è stata vittima di plurime ferite da arma da taglio e almeno tre hanno minacciato organi vitali e in particolare una le ha toccato il cuore". Lo ha detto il dottor Federico Pappalardo

L'AGGRESSIONE E IL TENTATIVO DI FUGA

Secondo quanto si apprende, la donna, 51 anni, sarebbe stata aggredita dall’ex marito dopo una lite in strada, davanti un negozio nel quale la vittima ha cercato rifugio. I due potrebbero essersi incontrati per un appuntamento concordato. Il sospettato ha 56 anni, era uscito l’8 marzo dal carcere, dove era detenuto per reati contro il patrimonio. E’ stato fermato dai carabinieri nello stesso quartiere dell'aggressione, dopo una caccia all’umo durata tutta la notte. Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. In caserma è stato sottoposto ai preliminari rilievi da parte di carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche che è riuscita a isolare campioni di sangue per essere analizzati.

LA VICINA DI CASA

"Li ho visti crescere a tutt'e due, si erano fidanzati da ragazzini, non ci posso credere che sia accaduto, siamo tutti increduli, io sono scioccata. Certo hanno avuto un matrimonio burrascoso perché lui è stato più volte arrestato. Hanno avuto quattro figli, ma non vivevano più nel nostro quartiere. Lei ha sempre lavorato. Lui era tornato libero da poco, dopo sette anni di carcere". Lo afferma, parlando con i giornalisti, una conoscente della 51enne.

I QUTTRO FIGLI E L'UNIONE BURRASCOSA

Secondo testimoni, l’uomo si sarebbe allontanato a piedi dopo l’agguato lasciando davanti all’esercizio commerciale l’arma, un coltello da cucina, e lo scooter con cui era arrivato poco prima. La coppia ha quattro figli, di cui uno minorenne e, secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità familiare


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