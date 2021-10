Catania travolta da un nubifragio, c'è anche una vittima

La città di Catania è sommersa dall'acqua: strade allagate, la centralissima via Etnea si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena, mentre piazza Duomo è diventata un lago. L'acqua si riversa in città anche dal vicini paesi etnei e il centro storico è rimasto al buio per un blackout. Un uomo è annegato, travolto dall'acqua a Gravina. Il cadavere del 53enne è stato trovato sotto un'auto. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea, dove sarebbe stata travolta dall'acqua.





Immagini impressionanti

Le immagini ed i filmati che arrivano dalla città siciliana sono impressionanti. Lo storico mercato della Pescheria è finito sott'acqua, il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto da decine di chiamate per segnalare allagamenti, smottamenti, auto in difficoltà. I volontari della Protezione civile sono intervenuti per soccorrere famiglie e automobilisti sia in città sia in provincia. Diverse strade sono state chiuse al traffico e quattro famiglie sono state fatte evacuare a Misterbianco per diversi smottamenti. Niente auto neanche sulla tangenziale ovest verso Messina, mentre verso Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha firmato un'ordinanza disponendo con effetto immediato e sino alla mezzanotte di oggi "la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità.