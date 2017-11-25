Cecilia Rodriguez a Verissimo: "Con Ignazio è amore"

"Al mio ex Francesco Monte non penso di dovergli dare delle spiegazioni"

Una delle protagoniste più amate del "Grande Fratello Vip" a Verissimo. Cecilia Rodriguez rompe il silenzio e racconta la sua verità. Sull’ex fidanzato Francesco Monte afferma: “Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c’erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. Negli ultimi tempi della nostra storia – prosegue – Francesco aveva messo al primo posto il suo lavoro e la sua realizzazione e mi aveva messo da parte. Nella casa del Gf Vip ho iniziato a non sentire più la sua mancanza”.

A Silvia Toffanin, che le chiede se in questi giorni si sia vista con l’ex fidanzato, risponde: “Non ci siamo ancora visti, non me la sento ancora. Non penso di dovergli dare delle spiegazioni, ma una chiacchierata con lui la farò”.



Chiusa una storia, all’interno del reality Cecilia ha trovato subito un nuovo amore, Ignazio Moser, del quale dice: “Continuo a guardare il Gf per controllare Ignazio e quando lo vedo bacio il televisore”. Su come sia nata questa storia, la ragazza argentina afferma: “Per i primi cinquanta giorni non sono stata bene, ma ogni volta che Ignazio si avvicinava mi passava tutto. Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione” e chiosa “a me piace molto andare in bici e imparerò a vendemmiare”.



Cecilia e Ignazio sono stati molto criticati a causa delle loro effusioni nella casa. Emblematico quello che per tutti è diventato ‘il caso dell’armadio’. A tal proposito Cecilia confida dispiaciuta: “E’ vergognoso il modo in cui sono stata attaccata per nulla. Nell’armadio non è successo niente, solo un bacio perché all’inizio non volevo succedesse davanti alle telecamere. Sono indignata – prosegue – per le cose che sono state dette. E’ la cosa che mi ha fatto più male sapere da quando sono uscita”.