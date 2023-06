Stagione numero cento dell'Arena di Verona Opera Festival 2023. Al via stasera con una nuova produzione dell’Aida

Si riaccendono, stasera, le luci sul palco dell’Arena di Verona. La stagione numero 100 prende il via con un’attesissima nuova produzione dell'Aida, titolo simbolo dell’anfiteatro, che guarda al futuro in versione high-tech ma dialoga con il passato. Numero tondo per questa stagione che arriva a centodieci anni dal primo Festival in un conteggio interrotto dalle due guerre mondiali e dalla più recente pandemia. Aida avrà la firma del visionario Stefano Poda per regia, scene, costumi, luci e coreografie: l’inaugurazione, che vedrà protagonisti Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, sarà trasmessa in diretta in mondovisione Rai. Poi ancora in scena il 17, 25, 29 giugno il 9, 16, 21, 30 luglio, il 2, 18, 23 agosto, il 3 e 8 settembre.

PRIMA KOLOSSAL, IN ARENA AUTORITA’ E VIP

Spettacolo nello spettacolo della prima del capolavoro verdiano sarà il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sopra l'Arena mentre risuonerà l'inno nazionale con il coro in tuniche verde, bianche e rosse. In platea il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, cinque ministri in platea (Luca Ciriani, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Adolfo Urso, Maria Elvira Calderone, Gennaro Sangiuliano), dieci ambasciatori e decine di ospiti vip tra attori, registi e scrittori. Madrina è l'attrice bitaliana più famosa nel mondo, Sophia Loren, sarà presente anche la star di Hollywood Matt Dillon.

UNA FESTA NON STOP

Le sorprese riservate al pubblico dell’Arena si moltiplicano per l’inaugurazione che si trasformerà in una vera festa non-stop, rafforzando quello spirito di partecipazione collettiva che è da sempre uno dei punti di forza del Festival: il pubblico areniano, che in questo luogo unico diventa parte dello spettacolo anche grazie alle iconiche candeline, sarà chiamato a partecipare maggiormente al rito collettivo dell’opera attraverso due notti bianche in musica che termineranno solo dopo l’alba. Da alcune settimane, Fondazione Arena di Verona sta offrendo un assaggio di Festival nelle principali capitali d’Europa e non solo per un countdown internazionale. Internazionale come da sempre lo sono i protagonisti del Festival a partire proprio dalla scenografia più bella del mondo: il pubblico areniano.

RTL 102.5 IDEALE COMPAGNA DI VIAGGIO

La prima Radiovisione d’Italia accompagnerà Fondazione Arena e vi racconterà il ricco cartellone della Centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival 2023. Sul sito di RTL 102.5, rtl.it, e sui nostri canali social troverete una carrellata dei titoli e dei massimi interpreti di oggi che saliranno sul palcoscenico del Teatro lirico all’aperto più grande del mondo.